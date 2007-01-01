В Обнинске прорвало трубу на водозаборе
Во вторник, 17 марта, о проблеме сообщили в филиале РИР.
- На стальном водоводе диаметром 500 мм Добринского водозабора выявлена утечка, - пояснили коммунальщики. - Ведём подготовку к ремонтным работам. В связи с этим на время проведения ремонтных работ возможно временное изменение гидравлического режима - временное повышение показателей мутности и цветности холодной воды.
По ночам у жителей верхних этажей жилых домов может снизиться давление воды.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь