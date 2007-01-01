Трасса М3 «Украина» в Калужской области встала в большой пробке
Движение в районе Обнинска затруднено днём во вторник, 17 марта.
Со стороны Калуги федеральная трасса стоит в пробке от Спас-Загорья до пересечения с Варшавским шоссе.
Со стороны Москвы пробка от Обнинска до деревни Доброе.
Напомним, на трассе ведётся реконструкция. Работы дорожники обещают завершить до конца 2026 года.
