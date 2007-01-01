+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Обнинск В Обнинске ждут подъёма Протвы на 6-8 метров
Новость дня Обнинск

В Обнинске ждут подъёма Протвы на 6-8 метров

Дмитрий Ивьев
17.03, 09:28
0 337
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Такой прогноз в понедельник, 16 марта, сделали в ходе планёрке в городской администрации.

Сейчас уровень воды составляет 158 сантиметров. Протва первой из крупных рек Калужской области очистилась ото льда.

- С жителями СНТ, которые попадают в зону подтопления, ведётся разъяснительная работа о порядке действий в период паводка, - прокомментировали в администрации. - Зарезервировано 100 мест в гостиницах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpLTEtvRzdNRGFvUDJEUHoxeHQrSXc9PSIsInZhbHVlIjoiOHdrNnRMWkdWbCtlTDFnZHhNb1Q4REpvRHFXamxQSHVvdys3YnJaTTVKRUcwalh6QXg5QjBuTE1IQkdvV2tpMzRjdzNjVWo2UFI5SGpDNjVDaFgzaHR3QmY4TUhQVWVBczZiaE9jUUxhcytSczM3VWlJaW1xMjZYMUl2ZmdmcWxqcE1XWXFhWXEvM3NWTXBuUkpoYTFMRXRIYzNQdmVOdjY3RnBJUXN4RnNvWVhpMVNyN0ZIUzZyUXRHN0k4K3BReHZqRWpRNVVCSDd4dDJMMjBpajBIR2NuM2FRSHpaUjg4RGUySWhwaGRnMEphdHhRMXI3NGdpZ2FJS2ZNVnE1SHdoK0JkcGFIU2xJWmRUc01OZjRUWm04L2dITUVKcko5RDZRK1g3RDBJQjBTZjBkYW1xVWJwWjF4WlZ1TlljVGlJMUt4d1g1cnJPckI4SnVya3pyR1JuWjVCVnFLcnhxUnBib2VsNTJGZldKM2VrNDB1SUh1WWZzYVNvYzFXZi9QdzluamNOMldFMUVSeGdpRWR2bWJRMllkQk85eWdxNDNBQlpOY3IxdEd4UFBnWFR2TlVYSDBtQXhRVnRMQXlmSyIsIm1hYyI6IjhlMDAyZWFiMGE0OTNhNzdhNzNmMjYxZTQ3ZGUyM2U4ODMxMTc4NWMzOTI3MWEzMzY5M2Q2YzNlNGU5OTE0ZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpOQ2d6aitQb0RNdXIyUDJVT3h1Mmc9PSIsInZhbHVlIjoiZU9xMFlkcTNKdEx0cVVjNE5ZYWxYa2dQeFl3MXovUW0ydnJSVXo4NDRCS21jL05Sa1NnRHppT25VSEVSRFdINzBGanZTL1NvdHdXUlhYWGpIUHBOZ2hyak0wL3JYdnFPT2VyUmhLNDBJZFVZeEwvQXpLYitXbzVTUWdyK3E1bm5RbVErd3pPV014YjN2bG5BQ3EwbjVJVnNNV0JCWm0xWXdFemExRUx3aDd2NWQxcTNJVnRmbnN3WTltczNQUUVRUUFsSytadisyRU9JKzZNSFMxTnB5dkd4N1RzRWJxVEJXL0NyL3RuaUhjUnZYRlZNaHBaNXBkTVU1c0J6MHFobWduZUh0YUlnem1JWUxLMWhzcnExWnY0d21XWVRDUUpqSkJpM1Fic1gxS2ZMdGZlelZrbEFWNElyVmozZjk5b0ZGUHNyZHN1aEQzOVp3V0xsNlRncHdNQWJFYXVwQzF3UWZMSWJLbFNHRytzM05EV2dObXRTUWszbm1LK0QvaDVLN280aCtZb01qMkNiTE1DRWV6ay9sNlpneVlWaDlGSG5WSnB5cEdzOEtaYmlkdlV6VVFVWEtiQ2hoK20zbWt6Q2djYmRZcUhYNnJtWmY5d3NtUGx3aEFNUHlrVTBEYVlJVjdaME1ycTY4b0tiUmV5aGRQUi9XeHNjdmNuQTJGczBoalhwelhJRVlQb1NvWkQzZGY4Vy9tVitMTHFJeWRzMmp2VzU4MFN4dnVxYUhJNlVjdVRNNUYwYlFjaVdrWmxkczU3SGtlT1VDYzBCZDBYdDJxRFN0bzlsVlRmUnRZZUQxNVRtQVhpQW14ZksweWtsNWoxMy9tdVgvbi9vRTdEaSIsIm1hYyI6IjQzZTQ2NjZhYTMwYWU4NDVlYTAzNzBjOTUzMjc5NDJmNTdkOTEwNjBhYWQxZTRmNDlkYmNhM2ViNTRlZDY2ODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+