В Обнинске ждут подъёма Протвы на 6-8 метров
Такой прогноз в понедельник, 16 марта, сделали в ходе планёрке в городской администрации.
Сейчас уровень воды составляет 158 сантиметров. Протва первой из крупных рек Калужской области очистилась ото льда.
- С жителями СНТ, которые попадают в зону подтопления, ведётся разъяснительная работа о порядке действий в период паводка, - прокомментировали в администрации. - Зарезервировано 100 мест в гостиницах.
