В Обнинске запланировали ямочный ремонт на девяти улицах
На планерке в городской администрации рассказали, где в ближайшее время будут работать дорожники.
Асфальт должны привести в порядок на дублёрах проспектов Маркса и Ленина, Пионерском и Самсоновском проездах, улицах Белкинской, Дачной, Энгельса, Табулевича и Кончаловские горы.
На прошедшей неделе в Обнинске провели ямочный ремонт на площади в 267 квадратных метров.
