Жителей Обнинска вновь предупредили о проблемах с водой

Дмитрий Ивьев
16.03, 10:24
В понедельник и вторник, 16-17 марта, возможен низкий напор.

Ситуацию прокомментировали в филиале РИР:

- В связи с выполнением переключений между участками водоводов для реконструкции трассы М-3 возможно временное изменение гидравлического режима в городских и внутридомовых сетях холодного водоснабжения. Изменение режима может сопровождаться временным снижением давления холодной воды на верхних этажах отдельных домов, не оснащенных насосным оборудованием.

