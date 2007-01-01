Жителей Обнинска вновь предупредили о проблемах с водой
В понедельник и вторник, 16-17 марта, возможен низкий напор.
Ситуацию прокомментировали в филиале РИР:
- В связи с выполнением переключений между участками водоводов для реконструкции трассы М-3 возможно временное изменение гидравлического режима в городских и внутридомовых сетях холодного водоснабжения. Изменение режима может сопровождаться временным снижением давления холодной воды на верхних этажах отдельных домов, не оснащенных насосным оборудованием.
