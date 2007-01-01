+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Обнинск примет международную конференцию, посвящённую математику Чебышёву

Дмитрий Ивьев
16.03, 07:45
0 202
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 14 по 16 мая в Обнинске пройдёт международная научная конференция, посвящённая идеям академика Пафнутия Чебышёва и их применению в современных технологиях, включая искусственный интеллект. Мероприятие приурочено к 205-й годовщине со дня рождения выдающегося русского математика.

Пафнутий Львович Чебышёв — создатель Петербургской математической школы и автор фундаментальных работ в теории чисел, теории вероятностей и математической статистике. Многие его идеи, разработанные ещё в XIX веке, сегодня легли в основу методов оптимизации и алгоритмов, которые используются в системах искусственного интеллекта. Также его исследования оказали большое влияние на развитие машиностроения.

Обнинск выбран местом проведения конференции не случайно: учёный родился и похоронен в этом регионе. Ранее, в 2021 году, здесь уже принимали международный форум к 200-летию Чебышёва, и теперь научное сообщество вновь соберётся в городе, чтобы продолжить обсуждение наследия математика.

Формат мероприятия будет гибким: участники смогут присоединиться как очно, так и онлайн. Это позволит собрать исследователей из разных стран, не создавая лишних сложностей с поездками.

Те, кто планирует выступить с докладом, могут подать тезисы и необходимые документы до 14 апреля 2026 года. Все подробности опубликованы на официальном сайте: chebconf.ru.

Организаторы надеются, что форум станет площадкой для обмена опытом между математиками, инженерами и специалистами в области ИИ, а идеи Чебышёва найдут новое применение в современных исследованиях.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+