Обнинск

На семи улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
13.03, 14:39
Эти работы запланированы на период с 16 по 20 марта, сообщили в пятницу в администрации города.

В порядок должны привести проспект Маркса – участки между домами 4-34 и 82-108, улицы Дачную, Кончаловские Горы, проспект Ленина – от дома №134 до улицы Табулевича, улицу Белкинскую – между домами 5 и 230, улицу Энгельса, Пионерский проезд.

График могут скорректировать из-за погоды, пояснили в МАУ «Благоустройство».

