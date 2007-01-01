На семи улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Эти работы запланированы на период с 16 по 20 марта, сообщили в пятницу в администрации города.

В порядок должны привести проспект Маркса – участки между домами 4-34 и 82-108, улицы Дачную, Кончаловские Горы, проспект Ленина – от дома №134 до улицы Табулевича, улицу Белкинскую – между домами 5 и 230, улицу Энгельса, Пионерский проезд.

График могут скорректировать из-за погоды, пояснили в МАУ «Благоустройство».