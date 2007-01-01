В Обнинске запланировали ремонт в больнице
В пятницу, 13 марта, данный вопрос обсуждался на заседании депутатской комиссии по вопросам здравоохранения.
Запланированы ремонтные работы в терапевтическом корпусе, операционном блоке, обновление входных групп терапевтического и хирургического корпусов, переезд стоматологической поликлиники из жилого здания в отремонтированную поликлинику №1.
Также пройдет строительство кислородной станции, рассказали в городском Собрании.
