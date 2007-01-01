+9...+10 °С
Обнинск

В Обнинске запланировали ремонт в больнице

Дмитрий Ивьев
13.03, 14:06
В пятницу, 13 марта, данный вопрос обсуждался на заседании депутатской комиссии по вопросам здравоохранения.

Запланированы ремонтные работы в терапевтическом корпусе, операционном блоке, обновление входных групп терапевтического и хирургического корпусов, переезд стоматологической поликлиники из жилого здания в отремонтированную поликлинику №1.

Также пройдет строительство кислородной станции, рассказали в городском Собрании.

Новости по тегу
здравоохранение
