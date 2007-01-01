+9...+10 °С
В Обнинске план по диспансеризации выполнили на 105%

13.03, 12:59
Этот вопрос обсудили на заседании депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, сообщили 13 марта в городском Собрании.

Во многом такого показателя удалось достигнуть благодаря организации фестиваля здоровья.

- По итогам фестиваля Обнинск занял первое место – в номинации «Лучшая практика проведения школы здоровья» и второе – в номинации «Лучшая практика проведения диспансеризации» во всероссийском конкурсе «Территория здоровья и добра», - пояснили в городском Собрании.

