В Обнинске план по диспансеризации выполнили на 105%
Этот вопрос обсудили на заседании депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, сообщили 13 марта в городском Собрании.
Во многом такого показателя удалось достигнуть благодаря организации фестиваля здоровья.
- По итогам фестиваля Обнинск занял первое место – в номинации «Лучшая практика проведения школы здоровья» и второе – в номинации «Лучшая практика проведения диспансеризации» во всероссийском конкурсе «Территория здоровья и добра», - пояснили в городском Собрании.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь