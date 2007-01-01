+7...+8 °С
Обнинск

В Обнинске строят новые теплосети

Дмитрий Ивьев
13.03, 10:50
В Обнинске строят новые теплосети

О проведении работ в пятницу, 13 марта, сообщили в филиале РИР.

- Продолжаем строительство новых теплосетей: для подключения нового жилого комплекса в районе Дома ученых, а у Маркса, 60 - 66 - для увеличения надежности теплоснабжения этого района, - прокомментировали коммунальщики.

Также подключается к отоплению, горячей воде и канализации строящийся на улице Кутузова многоквартирный дом.

