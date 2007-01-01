В Обнинске спортом занимаются 73 тысячи человек
Это больше половины жителей города, сообщил в пятницу, 13 марта, глава наукограда Стефан Перевалов.
- В ГДК чествовали и награждали спортсменов города, наше «Спортивное созвездие», - отметил он. - Более половины жителей Обнинска, а это 73 тысячи человек, занимаются спортом. И показывают результаты.
130 обнинских спортсменов защищают честь города в масштабах страны.
