В Обнинске спортом занимаются 73 тысячи человек

13.03, 09:53
Это больше половины жителей города, сообщил в пятницу, 13 марта, глава наукограда Стефан Перевалов.

- В ГДК чествовали и награждали спортсменов города, наше «Спортивное созвездие», - отметил он. - Более половины жителей Обнинска, а это 73 тысячи человек, занимаются спортом. И показывают результаты.

130 обнинских спортсменов защищают честь города в масштабах страны.

