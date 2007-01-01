В Обнинске разбились две легковушки
Авария произошла вечером в четверг, 12 марта, на улице Мира. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Примерно в 20:00 столкнулись «Нива» и «Шкода Октавия».
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.
Причины этого происшествия и точные обстоятельства ещё устанавливаются.
