Обнинск

В Обнинске разбились две легковушки

Дмитрий Ивьев
13.03, 07:30
Авария произошла вечером в четверг, 12 марта, на улице Мира. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Примерно в 20:00 столкнулись «Нива» и «Шкода Октавия».

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Причины этого происшествия и точные обстоятельства ещё устанавливаются.

