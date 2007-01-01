+10...+11 °С
Обнинск

В Обнинске отремонтируют Дворец культуры

Городской дворец культуры в Обнинске ждёт большое обновление — здание отремонтируют в рамках нацпроекта «Семья». Работы растянутся на два года и завершатся в 2027-м, сообщили в правительстве.

Уже в этом году подрядчики займутся крышей. Также сделают тепловую завесу за сценой — это поможет сохранять комфортную температуру в зале — и заменят витражи на главном и служебном входах.

Основная часть работ запланирована на 2027 год. Тогда обновят малый зал и фойе, заменят старые инженерные сети на современные. Для безопасности в здании установят новые системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Во время ремонта концерты и мероприятия не прекратятся — здание продолжит работать в обычном режиме.

