Вода в Протве начала подниматься

Река уже почти полностью освободилась ото льда.

За последние сутки в Спас-Загорье уровень воды в реке повысился на семь сантиметров, но пока далёк от опасных значений, рассказали 12 марта в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По сообщению властей Обнинска, в нынешнем году существует высокая вероятность затопления дачных участков из-за большого подъёма воды реках.