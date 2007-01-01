Вода в Протве начала подниматься
Река уже почти полностью освободилась ото льда.
За последние сутки в Спас-Загорье уровень воды в реке повысился на семь сантиметров, но пока далёк от опасных значений, рассказали 12 марта в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По сообщению властей Обнинска, в нынешнем году существует высокая вероятность затопления дачных участков из-за большого подъёма воды реках.
