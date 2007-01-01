В Обнинске собираются бороться с затоплениями улицы Гагарина
В четверг, 12 марта, состоялась комиссия по контролю за содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, сообщили в МБУ «Благоустройство».
Проверки прошли на проспектах Маркса, Ленина, улицах Энгельса и Белкинской.
- По итогам проверки, ливневая канализация в целом готова к весеннему периоду, на данный момент всё функционирует исправно, подтоплений нет, - заявили коммунальщики. - На случай будущих интенсивных осадков предусмотрено увеличение объёма отводимой воды путём установки дополнительных дождеприёмников.
По нечётной стороне по улице Гагарина в этом году оборудуют дополнительный дождеприемный колодец.
