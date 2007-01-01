+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново начали ремонтировать дороги
Обнинск

В Балабаново начали ремонтировать дороги

Дмитрий Ивьев
12.03, 12:15
0 86
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Началась укладка литого асфальта на аварийных участках.

Сейчас работы ведутся на улицах 1 Мая, Капитана Королёва и Энергетиков, рассказали 12 марта в администрации города.

Далее в планах улицы Зелёная, Московская, Дзержинского, Гагарина, Лермонтова и Заречная.

По информации подрядной организации. в течение 3-5 дней работы завершатся.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRoV25Tc0hKM2dvZkJwSEwydnhtdEE9PSIsInZhbHVlIjoiVmxOSEhCZldDQWxvUmFuQVFvdWgwSDFVQUlwL2lTNnBBRncvR0xkUXI0U2RiYjRMOUZ0S1hqbllmb25TM2docWVVaWJ2QnRRWm9KL1lEZDd3QmtwZWJTVEh1ekViRDFHcHZhZ1JxdUlZT3NkSkVrTy9BM2ozVkFQUHhBWkkyWTFmcTNMN28xek9zb2ZhV0NNbEdZRDM0clE3eGJxd2RQK25hM3pjL0daV1E5dm9pTktvOVpSQUJvZHhNdlNTcGhqVUFWQzVMUzNnRkwzL2ZRU2wvSzFhZHpDOEtubEc3bkJzNVN4a1BmTjZ1VHZNQ0NSemsvZ3NFYkdEaDMzK09PUUNMU0RaSndZeGNTbVlhbzM5RE1iakpkKzh6NTFBQmdZQ0dCSk1YQ0VEbjZEeFlFVGM2WDJwTkYvV2RuT1pyQkRQWUJvc2d4blpESFRwby9QeFI1djRBYzVaazh4SUJFR09HdE9rS0VqVlRLZ1FGK0w0b1dlbmRaeXdWaU5QSTRoWllhVytyRitYcU5IdXk5SGZab0NjV0RSZ0VmT2k0VTJNbnFsTytSSHM0am9IN0tjTWNzcXZ1NGJCZGd5OUdzcCIsIm1hYyI6ImEwNGZmMWRjNWNjY2I0NjBkNjNiZmRlYjc0OGU5Nzg3YTJmNmYyYTFhN2RjNjM1YzU5MjExNDYwM2Y1ODJmMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJIZU1BNnhoZUpmTnhONC81Y3h2RFE9PSIsInZhbHVlIjoidmFIMEY3WFZtazUzMWp2NE1sVHJZbjRIOSt0Qk9yZ1FkVHZHb1hEZDh6bk5yMFhOTUtJN29od243aVh1WjdiR0hVRWZuUDFUK0RteHNLVjJkK1ZOcEZvTEtmYzAvd2F5VExpWnNNanQ5OHJjcTN6UEJjeXdnb3E0U1VvN3dRSjZSOVA3QlhwK2dlU1RaUElZK3FCVkFYbTVsbzZsZHJLejFLYlM5SzI4QlR4UW9USHJlM1ZrK28rVjJBMU9MdVoraVBYaVNxZmRaQXN4TjZBUzRDQVZsVlRJb3dIOWVpQzFjMlg0cUNDblRYT2M4K2hhQ0ROS3c2OVVldlp2Rm0zbDErSk82U2FFaUlxNzBzYXFHVXlHTkxhclc0RGNEQ2hUT1YzMDdrN2tvR0xERGw0WmQ5bTZkQ0dIQS84SGFieFhnZnVRd3hPWEk4aldFa01uNzE0MVBFTEkzVE54T1paV1N4T1ZtVzFyTnY0a1Nxa0FPQU1EdXBiSXlPRmVZcGVRbXA2Y0JyZjRNVCtIaEwvRWx4cWh0RHo1VGs1WDN5UXg5L3pzelJGdjBDRWRDU09xNzU1REZxeEQ3Mi8wOWdhZjIzdzNGdmhZdnYvZlh2YWxQMDJDa3hOdkZIcHFrdUVLdjFpaW1iODJoMWoycGJXb1dCc0tWQWozL3pPZjY5eUJWYzZ3RnY5TEdEak1nOXVpUnI0S1dCUkFESktRcHFIWit3U3dBM2wvU0lNaGVlNVhaVFlYNERYZldwcy9NMDMwaW80SnltMThnWVhmaWIwVWJmNnpXaVNRR1A4VnJXWWZWRHVUMG1WdjV6ZFdLOUNmL0FKQ1pLcUgwVkc3ZU85SiIsIm1hYyI6IjlkNDA2NDg4MDk1MDY2YTdkOGJmYWE5YTVhYzFmODNiNDRlNTFjY2JlMjk0NmUxNmJkOWFmOTMwMjMzOTg5ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+