В Балабаново начали ремонтировать дороги
Началась укладка литого асфальта на аварийных участках.
Сейчас работы ведутся на улицах 1 Мая, Капитана Королёва и Энергетиков, рассказали 12 марта в администрации города.
Далее в планах улицы Зелёная, Московская, Дзержинского, Гагарина, Лермонтова и Заречная.
По информации подрядной организации. в течение 3-5 дней работы завершатся.
