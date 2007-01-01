18-летний парень пострадал в ДТП на калужской трассе
Вечером в среду, 11 марта, авария произошла на дороге А130 у деревни Папино Жуковского района.
По предварительной информации полиции, молодой водитель «Форда Торнео» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».
Травмы в аварии получил 18-летний пассажир «Форда». Ему понадобилась госпитализация.
