Обнинск

В Ермолино пешеход пошёл на красный и попал под машину

Дмитрий Ивьев
12.03, 09:30
0 135
Полиция назвала предварительные причины аварии в Боровском районе, которая произошла утром 11 марта на улице Ленина в Ермолино.

63-летний мужчина двигался на красный сигнал светофора через проезжую часть. В этот момент его сбил 23-летний водитель «Тенета».

Пострадавшего пешехода отвезли в районную больницу в Боровске.

