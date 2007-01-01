В Ермолино пешеход пошёл на красный и попал под машину
Полиция назвала предварительные причины аварии в Боровском районе, которая произошла утром 11 марта на улице Ленина в Ермолино.
63-летний мужчина двигался на красный сигнал светофора через проезжую часть. В этот момент его сбил 23-летний водитель «Тенета».
Пострадавшего пешехода отвезли в районную больницу в Боровске.
