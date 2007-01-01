+6...+7 °С
Обнинск В Обнинске прошли массовые проверки мигрантов
Обнинск

В Обнинске прошли массовые проверки мигрантов

Дмитрий Ивьев
12.03, 10:51
0 252
Полицейские Калужской области провели рейды в Обнинске и Боровском районе — проверяли, как иностранные граждане соблюдают правила пребывания в России, рассказали 12 марта в УМВД.

Сотрудники полиции посетили места, где живут приезжие, и уточнили: есть ли у них законные основания находиться в стране, оформлены ли документы на работу. Тех, у кого с бумагами возникли вопросы, доставили в отдел полиции — там их сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и внесли данные в базу МВД.

По итогам проверок выявили 32 нарушения миграционных правил. В отношении 18 человек принято решение о депортации — их вышлют за пределы России.

