Обнинск

«Форд» и «Газель» лоб в лоб столкнулись в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.03, 09:47
Вечером в среду, 11 марта, авария произошла на федеральной трассе А130 у деревни Папино Жуковского района.

Около 20:45 там столкнулись микроавтобус «Форд» и грузовая «Газель».

По предварительной информации, травмы получил один человек, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

