«Форд» и «Газель» лоб в лоб столкнулись в Калужской области
Вечером в среду, 11 марта, авария произошла на федеральной трассе А130 у деревни Папино Жуковского района.
Около 20:45 там столкнулись микроавтобус «Форд» и грузовая «Газель».
По предварительной информации, травмы получил один человек, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь