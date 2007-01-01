+6...+7 °С
В Калужской области памятник Жукову облили синей краской

Дмитрий Ивьев
12.03, 08:48
0 981
Вечером в среду, 11 марта, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении мемориалов.

В деревне Стрелковка Жуковского района кто-то облил часть постамента памятника Жукову и снег вокруг синей краской.

- По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление деталей произошедшего и лица, совершившего преступление, - прокомментировали в СК.

