В Боровске открыли мемориальную табличку в честь Александра Наноева
Торжественная церемония прошла в среду, 11 марта, рассказали в администрации города.
Табличку установили на улице, которая названа в честь советского солдата-интернационалиста, трагически погибшего в Афганистане.
- На открытии присутствовали брат военного, представители местного территориального управления и окружной администрации, а также местные жители, - прокомментировали в администрации.
