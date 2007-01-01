В Боровске трубу прорвало рядом с другими коммуникациями
Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Некрасова и Калужской. В областном водоканале рассказали, как проходят ремонтные работы.
- Поврежденный трубопровод пролегает на значительной глубине, также на данном участке находится большое количество инженерных коммуникаций, - пояснили коммунальщики. - Это требует особой осторожности при проведении земляных работ, чтобы не повредить соседние кабельные линии и газопровод. Предприятием организован подвоз питьевой воды жителям.
Часть местных жителей по-прежнему остается без воды дома.
