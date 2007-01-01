+9...+10 °С
Обнинск

Студент из Обнинска лишился 40 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр

Дмитрий Ивьев
11.03, 14:32
0 290
Молодой человек стал жертвой мошенников, рассказали 11 марта в полиции.

Студент познакомился с девушкой на тематическом сайте, и общение быстро перешло в мессенджер. В ходе переписки новая знакомая предложила сходить вместе в театр.

Чтобы убедить парня в серьёзности намерений, она прислала скриншот своего билета и ссылку, где можно купить второй. Студент перешёл по ссылке, выбрал спектакль и перевёл 2500 рублей на указанную карту.

На следующий день девушка сообщила, что не сможет прийти — якобы из-за семейных обстоятельств. Она посоветовала сдать билет. Когда молодой человек обратился в службу поддержки сайта, ему объяснили: чтобы оформить возврат, нужно снова перевести такую же сумму — якобы для подтверждения операции.

На этом история не закончилась. Под разными предлогами мошенники продолжали просить деньги: то для разблокировки счёта, то для верификации личности, то для ускорения возврата. Каждый раз деньги уходили на новые карты — разным людям. В общей сложности студент перевёл 40 тысяч рублей, прежде чем понял: его обманули.

После того, как билеты так и не вернулись, а девушка и поддержка перестали выходить на связь, он обратился в полицию. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

