Главная Новости Обнинск Часть Боровска осталась без воды
Обнинск

Часть Боровска осталась без воды

Дмитрий Ивьев
11.03, 11:29
Трубу прорвало на улице Калужской, сообщили в среду, 11 марта, в местной администрации.

- Специалистам Водоканала оперативно удалось перекрыть аварийный участок. Подача воды в основную часть города восстановлена — давление в сетях постепенно поднимается, вода поступает в дома, - говорится в официальном комментарии.

В зоне отключения остаются улицы Берникова, Некрасова и прилегающий частный сектор.

Для жителей отключенных районов организован подвоз воды. В 12:00 машина с водой будет на улице Берникова, возле дома №122 (участок между д.118 и 122).

