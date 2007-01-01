Часть Боровска осталась без воды
Трубу прорвало на улице Калужской, сообщили в среду, 11 марта, в местной администрации.
- Специалистам Водоканала оперативно удалось перекрыть аварийный участок. Подача воды в основную часть города восстановлена — давление в сетях постепенно поднимается, вода поступает в дома, - говорится в официальном комментарии.
В зоне отключения остаются улицы Берникова, Некрасова и прилегающий частный сектор.
Для жителей отключенных районов организован подвоз воды. В 12:00 машина с водой будет на улице Берникова, возле дома №122 (участок между д.118 и 122).
