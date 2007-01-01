В Обнинске сделают перерасчет за горячую воду

В январе коммунальная авария произошла на улице Звездной.

В многоквартирном доме горячей воды не было с 16 по 27 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В связи с этим управляющей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - пояснили 11 марта в ведомстве. - Горячее водоснабжение восстановлено, жильцам произведен перерасчет платы за коммунальную услугу.