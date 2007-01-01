+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске 32 000 человек посетили каток на площади у Дома учёных
Обнинск

В Обнинске 32 000 человек посетили каток на площади у Дома учёных

Дмитрий Ивьев
11.03, 09:07
0 237
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сезон там закрылся 8 марта.

За всё время каток посетили 32 000 жителей, сообщили 11 марта в администрации наукограда.

- Здесь катались с друзьями и семьями, делали первые шаги на коньках, фотографировались и просто хорошо проводили время на свежем воздухе. – прокомментировали в администрации. - Сезон катания на коньках под открытым небом завершён, но возможности для активного отдыха в Обнинске остаются. Свою работу продолжают лыжероллерная и горнолыжная трассы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRKUzZMOGYxbGg3ZnVVVHdHK2ovVGc9PSIsInZhbHVlIjoidk54bXVrdTdRYUNjMzdCckdoSlFFNW1wSDcySDBsbzlCOE5mYmpkK3dCMHVJSWpMZ3BvZHFMZXdDRXFQNHhpT1NhNnEzcUJubURFUGwwOC9qenhCaUxLVnY4WFAxUWI5SHA3QzNwQ1NEYnRnMlNNQ21vTDdQMUpDZWNmcVVBMmZRY1QxUkhJeG9IT1JvT1hQdXJrK3RXOFZvbUg4NUsxMWhyb1lZdFg0UEhwbnZYVDBTYjZZaE9sRlpGUFRycW9CaEFoaVNLVCs1NjFNZldVZEg3b01WNHZ0emUrZndLdyt3Yk5xNFVaUFV5b2tWb3NQM1lvVHFMZkdzSzNJT0k3RUZKRXBoV1cwOUJyREhnTitMcU1ueG92OThZL0docHRFeWdsUy9nVFlpTjE3YzlVblIwMXhwSzIxczFNd3RxWmRYSm01eFBnUUhqNXNMR3ArVEZnbXhzczFXMGowU2E2bXlpMnRZR1ZBRllRMmY2anQ4UE9INmJGekJQRms4dENDTFZLY1p6enNPdGwvM21uZm9YbGt5NmdWd2o5dFdyMUM4b1NuR0RzRE5qUEVpVitTeGZwekUxWWtVSGh1Q0tUbyIsIm1hYyI6ImU0OGUxYTlmMGQ3NWI4NzgxNDRkMGJlNzBmOGM5MWY3ZjdkMDFkMDRlMGFjZTk3YTdjOTY4Mjg3MDkyYTk2NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZVeVcvYzJzVnVlckoweGRIR2w3d0E9PSIsInZhbHVlIjoiMFBaK21DVlN4RzdNRU04YUw1TWVNaE8reFBPeFBiV3YzMEZZUjZibGpBRVNaMUZDU2JRay9NQXgydUsvcDBvc0Z0VFExNjcvdGZqWW1USmZ0Qm9KRzNvcTF4d1NCdFNMSDBUMHdQTkpOeHNacThZTWUyZkNic2ZxTUZYRUx1ckN4SjlQdm5oSUdWTlVoOEV2ajVyNmVFK2J5SDBqZGxiYjNjaERhdHVxMFZ1NHdxa2FCdlB4bVBlSjNYZjhwekRqY296a2M0Mk02Ync1TnI4NnlNTXZDUCtteFFTS1BuMGg4K0h4U2dQazZSZ0d6K3BjbWQvd2NpS2g2MEpZdHphNGR4UWt4NDVLWjhid056TlNQM2RMeG1rdlVRU0gzamowc3dMTkV4SmllUHNsNEpIUkp1VFZPTkJUT2wwdENIMHM4SXliKzlzbTduMzEwQUgvZDYxclI2d1B0Z21lam9UTVZNQ2VYNTB1VlF0RXpRMGdydlpBaHlSaU42OEI1YnlLbE1odmNDcjNyVnN5aWtiVFN2dEhmVkpnWi81WkFKemhqanR1MnhRdDNidEJwdWUwblNrU3hlQjZtWXRzcUhFUUkvMDZtaVY5TkcyeGlTcDdpc2phTks5WWJmLzhMUFF2aGZ1SXZxV2JOeGtXSkdpUGxxVFl4cHhXY0hVZFg2WThDTVFxVWhoUHZjNWk2THBYbkhRRDlPcW5zcWtXbVg1dThWYXp5UkFHVXA0NEV0SlRwZU4vRnJBSG51NTBPcDQ0V0tNeVB3UEJsK2s2MXN2Wkp1ZmdNRUwxRE5jdjBOTXIwVHY1eDlheFVpWjR3ZUUyS0tNSDJNdVNYSmJ5TFB6TSIsIm1hYyI6ImUwYWJkMGQzNGY3MWM0M2RlNjA3NDBmZjQyYjI5M2QxNjIwMzE0MDZlZjA3NDljMDg4YjBmYTY2YzVkYzE0MmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+