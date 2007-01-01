В Обнинске 32 000 человек посетили каток на площади у Дома учёных
Сезон там закрылся 8 марта.
За всё время каток посетили 32 000 жителей, сообщили 11 марта в администрации наукограда.
- Здесь катались с друзьями и семьями, делали первые шаги на коньках, фотографировались и просто хорошо проводили время на свежем воздухе. – прокомментировали в администрации. - Сезон катания на коньках под открытым небом завершён, но возможности для активного отдыха в Обнинске остаются. Свою работу продолжают лыжероллерная и горнолыжная трассы.
