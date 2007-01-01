+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Малоярославецком районе сгорела машина
Обнинск

В Малоярославецком районе сгорела машина

Дмитрий Ивьев
10.03, 13:29
0 152
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Днём во вторник, 10 марта, пожар произошёл в деревне Воробьево.

Около 11:25 на улице Зеленой загорелся легковой автомобиль, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огнём поврежден моторный отсек.

По предварительной информации, причиной возгорания стала техническая неисправность.

Никто из людей в результате пожара не пострадал.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii82dEJ1aGE5NGVtNWRSZ3UzN1lFaHc9PSIsInZhbHVlIjoiVlA4Z1pmTTIyeWI4Z0lOQkxTRXdEZ0N4N1FZK2dGUWtiMUdmd1JIKzZNTzgxdlJTdlFMbERnTVp1YmlJS25JR1QxYi9SWkpQYVRzNE9naFM4b2RvSkxVbUYxYXgzRnZXeTBkdDdrWGdEbXBrcFdyQ2xvaCtkdEk4MGdJTmlwTjQrSTNFTjQ4aWxzcnAwbGlWSVI1RWQ2M0dTUUkrUURURGplcm8wbmlQRmtpRnBYZ3BKV2lMb1V3anBIM3d3bSsyUGprY1FJOG5nemtwSDhYWE91Y0hteVJOM1l6MmZTQUNlT0ZvTTRxNDM4WjlKNGtGa0NDTVZLVWNoZitLVHozL1RSYjM0RWNCTC92dnNDV0xJdE96YktFejdaL3dNUUpsUjdvK0V1dzBRWXN5V05zNEJnbUcyVVkrTFRHSTlYQUFNR21lcDJXL0R1T0lsOTJzeEgyc1JQUzJBYnBya2x2S3pTajN5RTNVS2wxSjRaNVoxUWx6VFdsd1N0NmlWQm5SbkM3RmdMUXR3RFdNT0VrOEUxYnUyclNyUUtyZk16MUJ4NlhGT3paaGozZnhYQWRxNWFqZHM2RnBYQTE5MXRLTSIsIm1hYyI6ImJlNzE4NmQwZjYzMTk4NTBhODQyN2Q4NmI3ZmZlYmQyMTJhYjkzZjIwYjIyNzNmOTUzNWMzOWM4NzlkMzI1ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhUM3JWK3FBODRuekpUSVZyTGxDU3c9PSIsInZhbHVlIjoiakY5Uk54QkkveG5iRmtPK053TXFJUVZja1l0bDJkZGhTcmNOQXlBK3FBZjNHY21JazBDeFBrQU92emFLZmZQcWtwV2dBUGxmQlhZWGtwd1VJT3VRTFE2NWluUWlvTFdYVXBtcHhFc25uOEhsMS9jTzM1ZU1Vb3ZNTTNPaEpybWRyNnFxVnFiWGJpcWFCaUhKL0swQVBCUDRqNUVYemFadk9icnFRU29aNlIzTHBVR3FUb2FHSGxqV3FNWFBGaEJLd1l6dC9oSjBlMlBKR29PZ0YxNWQzYmJqaG9TcWVJdFViSVhkcmQzMklvVlFLcW9ETk5MakZyMy9mMEEvaDZQOW5QNGJCeTQ5Wld1cjMvOWFpaGVBUU9FMUhqdnZndE1vS1piblpQVVA0K21tZGtnelprVmIvTnJrRHdvOG9PWUZhRTdOanZyVzZodENKNEVGTlZ0SUZITmdVNGhlb1VMM2tCSGFIZ3UzYjVsOXliTEFxS3lXZkg5NUI2Q1luK0YrN3pCTG9BWUsvc3A3dHJBSjdPUU1nU21vQWcySWl5bFB1dWJaS1RucktoQlk4U0RoSElTeWVEdE5PODF0dGl3b3U3V2hlbEFPM29STUF1Qk00SDM4QWVPWDlyQ3ZDRStEd1Zpb0h3SjEwVGNXQkZBOFpLeWlOa2ZoUEhGb2FiYlFXNDF0a3NFMjE1Rm0ydTU1cC9kZjZlNC9OcXNsZ0FxTGg3VjZhcVM5RlQyODhDb1pNREhVaUppMG5yQnA4ZUlhK0dCZ3Y0MklJSWYwK29mODJlaCtzNHpRSzVOdy9BT21rNXdjOVJJa21tWkFucC93RUxiREduK1ZXaTFSRW5VdyIsIm1hYyI6IjExNjVkYzkwYTZlNjliMDA0MjE0OWU2YWE2NDE1MzNmNzk5ZDI0NTA5YWIxOWM3N2E3ODBhNzc0ODIxODliMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+