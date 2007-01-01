В Малоярославецком районе сгорела машина
Днём во вторник, 10 марта, пожар произошёл в деревне Воробьево.
Около 11:25 на улице Зеленой загорелся легковой автомобиль, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Огнём поврежден моторный отсек.
По предварительной информации, причиной возгорания стала техническая неисправность.
Никто из людей в результате пожара не пострадал.
