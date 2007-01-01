+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск От дома в Обнинске третью неделю не вывозят мусор
Обнинск

От дома в Обнинске третью неделю не вывозят мусор

Дмитрий Ивьев
10.03, 14:33
0 218
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Местная жительница сообщила во вторник, что последний раз отходы от дома №3 на улице Белкинской забирали ещё 20 февраля.

Ситуацию прокомментировали «Калужский региональный экологический оператор»:

- К сожалению, из-за того, что машина не может проехать к месту погрузки, невозможно вывезти мусор. Отходы вывезут в полном объеме, когда появится возможность проезда.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhHT3Z3NmJDM09KWVVucUtjajNERWc9PSIsInZhbHVlIjoid0gyVGdjcnc0bGZ3ZnhzL1pxbFZNTnJXZWw3cUxkeXZsM1JhSEx5WHF3cUxWLzJGUVVEdTZid2Y4cUhsSlU4ZWxHejBrb1lXWndaSDBQMmpncVpadEltZ1ovS0psZS9yajJSZDVWSzFicFl2TWN6djE0aFYyeWZJTldvZjNCTWNydkVIMEdLekdXNWxraE9IRE5icHp2ZDNacGZEcFZtYk9XdWdJNmhqOCtpNWlsYUVINFIwelFhRFRLQ0NUbW9hWmdWbnVWcm9ZaHpTTHllYTc4aVVUY0x6azFHL0grRGVRWXBaVUR3eHpJUmNmNTJMM0hZdGhvN21LbzAzUmlhYnFGMTV0ODNSRXljRFZBTjIzaVV1OXFlc0Jib0w3MGRvU2JVdzE0Z1hkNmc3SlBtRkM1MzhQNFFtcW9YWVBjcUFFMFB6SWRLZkVSazdXNG9hZnAvOVZvNUJybzYwK29SVW5VMDFGeXJ3Z2p1N0JQR2ZhMHJvZGpwRU84YjNZSHV4eVBMQjUxRVFWZGxSNTEyekRBLzJ3Y0dPRnJFQmlDM2VjV2xYeW5QbU5BT3I2RTJpNlhvSCsxL3FGVkFyRlRrdSIsIm1hYyI6ImQzZWYwMWQ5ZDZkZWE1MTdiOGYxOGEwNDM4YjQ0YzYyMDk5Y2M3YTUzN2ZiNTNmMWE5NGI3NGZkNzEwOGMxNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFENmpGdHU3d1NNdngrRHVleXJjc1E9PSIsInZhbHVlIjoibGcraDBFSEloWE5CQWFjY3p3N0dXUW4xcEQ1U25pejJwWHZqb3VXZy9nbjVpN3g5NE81YXRBdlArWDlqRjBZOTNIemRlVkVQQ1FSU3ZSLzZwZUZxamZqU2EyWGtOdTk1cmxIbHJYYWlGRHpjUXYwRnlVdkFOR2oyUURRM0N3c2NPS0h2dmhDZjBSblhBNnIrMjhTWExtdHdDSmluTDNkbElvbndhUUZFamhoTy94SEJFNEhYT3JvNUEvN1hlMU52RUh3VmZKc0NqTWRTdnV2MWh6SlNUSU1hZDM0L3JTNTJJSG91aStETml0aXRudG42SXcvL3d6Y3loVW1RWWVuVFkwbnpZWk5MMkQ3djJPeEVKUGU1T01HZVZPOUxoT0FNQi9iazJyTEZNVzVLTEdtUUFCUjJPOTlxTGttaVhjZXNMbHB3UUU3SkRSc3QyMlNEZGVPSURyaHZaREZjRU9xTGdUSXFZMUpxNktxcEl0TFVFdzRkeVl6VFM2aU5SNHhyNE90V1gxTGx5NFVESTd2Zng5M3NoVzg0UHlLbWJuL1dtRlZiVExKbWNzbDNHNVNaek16QVJ0TTUvSUlxbmF5enZPUTRobDVKbFBWMk50V2ZlelJXL1RtN2xBcU90cnd5OG1hUnVWN3Y4dm9GTmtJemd2ZG5IZXFILzFhSy82Tkx0S1BnSzNtQ3VUVjFFa29qNEdmRFhDZTRISE4wTmF3WlJTUTB0T2w2ZmRvZTlZUEh3SEE3SGZpenJ5R0dqcjdORFdNUXdsY0IzeVlDTjREK2JLSk1nbXByOGpTUjMvWkQvd2RUT04ybnpzUngvOStDUUcwWFZMNU84UG85VmNwMCIsIm1hYyI6IjQwN2FjM2NlNWVkYzE5YjMwY2JiZTYyZDQ5NTUyZWYwYzg5YTE0MzU2NTU3M2VkYzc0Nzk0MWFkNzQxYTZjNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+