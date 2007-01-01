От дома в Обнинске третью неделю не вывозят мусор
Местная жительница сообщила во вторник, что последний раз отходы от дома №3 на улице Белкинской забирали ещё 20 февраля.
Ситуацию прокомментировали «Калужский региональный экологический оператор»:
- К сожалению, из-за того, что машина не может проехать к месту погрузки, невозможно вывезти мусор. Отходы вывезут в полном объеме, когда появится возможность проезда.
