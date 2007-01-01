В Обнинске рассказали, где проведут ямочный ремонт

График работ во вторник, 10 марта, опубликовал глава города Стефан Перевалов.

- На прошлой неделе приступили к ремонту с применением литого асфальта, - рассказал чиновник. - Публикую график на неделю. Сегодня бригада работает на Курчатова. Далее по плану - Ленина, Белкинская, Кутузова, Королева и Калужская.

Напомним, на этой неделе в город пришла весенняя погода. Воздух прогреется до +12.