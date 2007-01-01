+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске рассказали, где проведут ямочный ремонт
Обнинск

В Обнинске рассказали, где проведут ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
10.03, 15:15
0 315
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

График работ во вторник, 10 марта, опубликовал глава города Стефан Перевалов.

- На прошлой неделе приступили к ремонту с применением литого асфальта, - рассказал чиновник. - Публикую график на неделю. Сегодня бригада работает на Курчатова. Далее по плану - Ленина, Белкинская, Кутузова, Королева и Калужская.

Напомним, на этой неделе в город пришла весенняя погода. Воздух прогреется до +12.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRJd3h1Z3NEaEFESis3UkhmWm05NGc9PSIsInZhbHVlIjoic3B4NmtNVFBONGZ6R3ZwZC9ydjZrTFZhRjI2TTdXVXllMEdjZndOR3ZzR3hIdUtBV0FoTUY0UGFUSEtEdGJKU290VEV0ckU0SWtZMlJ2WlNRK0NEN0VwQ1lEa21UTnZmNmovY1JMQVpDN2V1M2x1eGFmZ0kzOWxZTi9SckJHaVkwQktsUkdKOGUvb2VFd2JteWFTOEE1OHhsT2p4d1E4NThadHgvYUhLNzFLNC9jV1l4a2dIZ09lT1NpTnZ4cS9XSGdiV1BwKzVKZFVwYnhGeGxjTUR0NWl3ZGRHdHVHZWFjZnNybU9lL1JZUWM0TnhIdUplVUFtMGc3dVhhT3EweThxVEtBUW1nSWZwYVdsR0dxZXBKdkMweTVIQW1vVEF5ZEpBQzVMK0hJdzJuOFlIK3AxR2M0dHJSTVJrRjRnU3A1c2I3VkNuSnlxRm5rUk9Cc2dWVjFDc3dsMVJDU1k5KzZtU3NZdlpLcXdIenFITkdwN2t5eUNjL1ZKRU9na2p5b1hXcFFZT0xoU2cvVDQySVNuemcvVlJsRWFwdXdxN1ozbkJPTWpncmlhTzQ2dkxWdStjU0RLcDV4ajFCTU5waSIsIm1hYyI6IjgxMzZmMzVhNDY2YjczYTE4Y2VmZjNmZGMyZDU1OTk2NGFhMDYyYmJmOWY2YzRiNGIwYjU5ZmZiZTMwZWViNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikxyd1NHcG1BRHhMZFIzL3FpOHpnc1E9PSIsInZhbHVlIjoidGNpeDF1UmM3dDBlazdKeUh5Z0dnTWhOUTVVWmV2YXo3c1NLSEFRRCtYRWNqUFBWaHcvZjJMcTF2N1ZUbml5SHh1TDNLTEQvVUQrT21IZ0pmS0lVczhLQkplSFNaZ0tKRHVkRXh1SGVyWGVLdE5TcU5GTlNkcnBiWGcxTVQvYk8rTmNrRVptb3B1aFB0WkdjNjl6L1pnY3dURU9HYi9IWVVPUm16c0lYYzJUbzFaL0FicU4yRWdlTDJOaDQ2VHBhc1dVYWNudnAyVHNqd0YxbjRqYlc4L2xsRG9QYUVWV1JUTGU0T1lyZnNoeTdxa1Judk1rU1ZFUDJOeUs4MlRqamk3NklIM0pTcG16SGZNUStZaGdwSlJDVmZPbVJaSnRTQk1KcVJkS0s2M1BNRGs4VXpzZ2hocWtzeG9JS2V5UVl6dnJzclBzYVRCOStUTGk5cHl4c1NGWGkyd214SDVwbnJKQUpzcUN1d0wrbWNsSGwzK3NMTTNNM3pZZlQ1VVBmbm9UamNhUkF5ekkwTjFaemxadC9NaUVkSVZiV2Zvam5JUHhlYlkwNlRuRlNuL0IrbzdsL2YwNkFmclBCbVlFZnZtd0pyOENWL3RFc0ZtYUs2bXBRWGMxMmVxa3BMRm9TVXNVdURhY3ljNHRoK1QzcXJkZmh2U1NXYk5saWpUYXFkalFDa0d4RkJHbmpTc3hyeVMyakRiZUsyOXpjTnN5bllTTlR0clc5clh5MUZCdVQyelh3blNtWEZDcitFbUZRb0VLSjhsRDZRS2oxTE8xK1UxcGZIbmFHcVM4OXp0SjFUM29tajcwRnR2cHlEOVYyVXpKa3BBWjVIbnRPMzgzSCIsIm1hYyI6ImFjYzcxMTE0YzVlZWIzNWExNWJlZjkyOTBlZThkNjU4NWEyOGVmNzU0MGNmMDlmOTJhODdmNTNiZmE5NjgzY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+