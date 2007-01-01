+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Косметолог из Обнинска купила новое оборудование с помощью соцконтракта
Обнинск

Косметолог из Обнинска купила новое оборудование с помощью соцконтракта

Дмитрий Ивьев
10.03, 12:53
0 149
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вера Барсова из Обнинска — врач с двадцатилетним стажем, которая работает в сфере косметологии. Недавно ей удалось расширить своё дело: она приобрела современный ультразвуковой аппарат. Помог в этом социальный контракт, рассказали 10 марта в правительстве региона.

О возможности получить такую помощь Вера узнала от знакомой. Сначала она сомневалась, что справится с документами, но в управлении соцзащиты ей подробно объяснили, как составить бизнес-план и оформить заявку. В итоге средства выделили, и женщина смогла купить оборудование, о котором давно мечтала.

Новый аппарат позволил предложить клиентам больше услуг. Их число, по словам Веры Ивановны, заметно выросло — люди ценят, когда мастер работает на современном оборудовании.

Программа соцконтрактов действует в рамках национального проекта «Семья». Подать заявку можно через управление соцзащиты или МФЦ.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InQ0OWtwRkdGUitrMFd1QWsvQ0N3c0E9PSIsInZhbHVlIjoiVHpESTJJLzFsR1kydFdML0o1T1FUV1pyd1JhVW9NREFEV2c3b2UyQzlBcW9QQjN0QW5wRW5EV2l5SlMrZlZXTjhQM2Z2cmw4cUZ5NEhEclBqaFZmVjJLc0FodFhUbmZ3bkVVNUpENVN1YnpEdXFTQnVMbGRsOE5kUGZIQVJwcXd0RVRMVzBVSjZNS1dJVWw1NjRFY09QK3l6cXRxQkk3VGt6V09jeEkvRllpNVFoT0U2V05MRE10V25FeXI5ZEtoc0E3S0kwRjNOMEJTa1J5V2VNV1VIbFFvTmVpcUo2cHVhUXJKajBReUxSbXBDL1ZubEpBQkIwdENiekRneVdWZ1lVeDJCU2ZkQXFDZUhqbHJDTFFiNmVMTThlNTM2T2RjTkhkVXp3UGJoWXBEQmFaejY2alhoOXZZKytLSC8rOGJxTmc5OXpnbjNBc0ZZSEc1YXVtc1RVeXlIT25wSlFFaXN3TVBMRjFDSlNMY0duaUVtK3FZUUlFMDFtRENmNUFGNDdpVVZPb1dtK09IZ1I2YVZmVDdjbDVEZjV5T3NRVjlHanRCR24vR0s5c3VOazE5cEdOanVGdHFITUdnV25aMyIsIm1hYyI6IjI2ZDJkMTY2ZDRhMjRiNDAxYzg2MjJiOTA5MmI5ZWQ4YTI4ZDBiYmNjY2NiOTIxN2UzYTcwYmVmOTM2MTgxOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjF5V0RNZWVrSDEwSUtRU1pjZnlKS3c9PSIsInZhbHVlIjoiS0ZVck9HOW44TmxNQTB2TURTbmVZZzVBZHJCUmNGVDZGbXhZNW1wNUdiY0lLa2FzNTFSMW5qRitLQmFaL0U3OEFVbm5Eby9jSXozQktOWFQ1bmFJOGtiN0lOc0N4cDRqV1NYcksrM0lPRkpUN1NkVXp4d1JyemQ4OStHQUJHUUMrQWIwbm5XZEZBSHl3blViNklCV1dKTmRSajRJdGRLRUZtU1hlVkZPTDk3SkZlc0RmNjZoWXUxNE1sR3orRVgzM1Y3Y29TdnJNOWZYZWJJcXJITDNNV2FQRUxzZERPNW1UdUVORDlEODlzd0tSY2JaYlJydFBvQUgzVHNycUNRMVc1TUwzZGFNVE9qb3I0ZFY2dGl5d2JYdE1lbk1GY0RwOUhqcUQ2M0dpYU5kZkluT3R1SXZONGpETFV2OHVJaVlhWWN1aDM1aHdqMGdvMWxadlE0Z0QyY200TFlMb2ZUTDY1MUM4aGVlWUhEVDFhV042Rk1Xcm9DNkNzMXlnRWlTOU5xcDFFblI3a0toOW5FUzRpVmdTbUJEQmRna3dENnc3UTVtOWoxYjhPdEprSHVxZElTZlBoY3cxVTNMQm9LWmlPRVNhUXVBeGZwaUhSREM2WForZGtEbjFUSk54bUhLdDZoMWwzQUhGY1gyV2pyMVROUWdod2Y2amdwNGdWZnBaU1AweG1KTFRxbGVrQzVmd3UwUHM3Uk9mdTBMQ2dGbVlaUGJoYlNtY2xocEVtcHFZR1k5WnZXTXM2NG1vRS81NnV4dVppQllHUTUxTWpIR0w5YTdCU3ZiUGtnTlBjY25nL0srZWRRK3NpUUo4ZllCS3hqUXVWeVYzbTNMbTVUVCIsIm1hYyI6IjYyMWYwYWE5Y2RjMmVkMTdjMjBmMzEwYTU3OTZmODhmMWU4MjhkNWZjYzA2MGFlNmNiYjYwMDZjNDUyOGI0MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+