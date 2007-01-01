Косметолог из Обнинска купила новое оборудование с помощью соцконтракта

Вера Барсова из Обнинска — врач с двадцатилетним стажем, которая работает в сфере косметологии. Недавно ей удалось расширить своё дело: она приобрела современный ультразвуковой аппарат. Помог в этом социальный контракт, рассказали 10 марта в правительстве региона.

О возможности получить такую помощь Вера узнала от знакомой. Сначала она сомневалась, что справится с документами, но в управлении соцзащиты ей подробно объяснили, как составить бизнес-план и оформить заявку. В итоге средства выделили, и женщина смогла купить оборудование, о котором давно мечтала.

Новый аппарат позволил предложить клиентам больше услуг. Их число, по словам Веры Ивановны, заметно выросло — люди ценят, когда мастер работает на современном оборудовании.

Программа соцконтрактов действует в рамках национального проекта «Семья». Подать заявку можно через управление соцзащиты или МФЦ.