+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Малоярославце осквернили могилы
Обнинск

В Малоярославце осквернили могилы

Дмитрий Ивьев
10.03, 14:29
0 301
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В соцсетях сообщили об инциденте на Новейшем кладбище. Якобы вандалы похитили цветы и повредили памятные вещи, рассказал 10 марта глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

В Управлении МВД по Калужской области сообщили о проведении проверки.

При этом в полицию пока никто не обращался по поводу какого-либо ущерба.

- В настоящий момент сотрудники ОМВД Малоярославецкого округа разбираются и устанавливают круг лиц по данному инциденту, - говорится в комментарии полиции.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFCeGZvekppNmh5TU1BeXpOcjUvZmc9PSIsInZhbHVlIjoidnRocjJxMFJnNERXa2o4NlgxUFp5cHlwZFpzelBpY1A2Ri9qRGNYQXpvK1dMN0htUGlQcGxCbXZlK0lMayt0UDkxL3YwTHN0Y0JVU2U1cXh5OWZKL1Ayb2NYaTBaMXVaZ2wyMThlYzdBYmxPaFA5RDFaYURXc1Nock5xK1p4OXFZTDBRR09FYzIyV0Z5bEszYnFrNEZOVndDM043VW9BcDVKRy9tVGVYbzA0S1AzNnczU28zbmUvbU1ia09ZWDY0Z3ZJYWhDZmVKZFQwTU8wZElObnF1ZU1kSTJKY1JSaHpaVUg2SHhTdXhQK0FPNEJUandYOTF3TWYyM3k5WitMTnZ2RzJpTWhNekxCcUd5S2xqa3U1UG1UWC84WjR2WVhuY3AvTmJEL2VKS3BOOWZETlJHUXJpSHZyYThhSEpHMjZ1VVljc29TV3ZPYzc4NjM5cjByd0sxNkVwRHVTSTArUUZOVU50Rjg1ZW1BWDBNWWhRZlJ3QWFBTm4rZmJ4K3YreFc0d0RvOXRDNnR0eVdmUHgzNUs1eDd4MDkwQS9icDBoZGx0Tk8xTHpITWJYTElTeUsycXlhZzVmY1B2dVZXeCIsIm1hYyI6IjNjY2JjZjY0OTM1YjA4YmUzMTc4NjZkYmQ4MjczZGE4ODdjYTEwOThhZTlmOWYwYjRjMzRmMTllY2Y2ZjgxYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFoZGQxSWxmb3B3UGc0SStkZDk4alE9PSIsInZhbHVlIjoiL1dQSncxM1NCa0NYcHBZZGNrVmpWK3kvMlZuazlCdnlZd0MzOEVURTVNR0h1S2w3ai9PS2xmc21lVU8xSzNGTm82SmhFRkFqL0JJeXNNQ2tSb1BQeXVoS2FQKzU4Q1QxeXJ4eGw2NFlHRHhDWVg2STBIVUFqVldXeHJ1aWpVOFJTbGpzWmx5Wkk3Z29hYjdmRWZKNzZIVktFQjNrT1JTbWEwK3NsaE8vcGJpaXJacC9DV3lzaTFFblhrNWhTQjErS0xhZnJPZjFRUUs3Y1lYeUorTGEwelpCNnZNUEd1eHZmY29YMkc3eGI0dkhBWjkxQTc3ODA3ZklTVEdiZHVuQzdvTXFIWTNkTjFtV09xV2kzNytzRW5QYm4wbEFTNDdNMDBQOTNoMU9iMWtZVklrRVNRak15Y2FMTEVJQVZSRGI3UW92Sy9GTlVjbVkvc1J2alJiTTlERVlFYnBJNlZOUUErTk5BZkowcjMweGk5cjl3dStHN3JmS0ZKMkdyZDJYSWhHS1VBTUJlNFBtRFU2MVFCTTJCOU9pVHZQTFpzb29qRlRHbDN5U3FTcVAwbTM2K0xGeXVBeUlZa1BWL1lqR0J4d1l6TmZvR3pObDdZWXh3c3Y2Tld4VUhYa0U0YWxPcTdxTmhrTWE0Uk9YeHNaMVVuRkxDL2JRblIrcG9hTTJXR3ZuU0pncSt0Qm53THMxNk5UYmdEdGJQL3BtRVU2ZVBWVFBOUGVOaTU0WGhOTEkxVUhISFJYb3lOOFltNEJRTGJhV1lkVFlKemlQTDQrSkpwQmFYOWtlbHI1Y3dpRlVFZWczK2oySE9yWmd0YXRKY252OWhOc0tJb2Mra0hMUiIsIm1hYyI6ImJkNGM2YmUyNjI0MmQyYTAxMWQyNDhiMTJiMDdiM2I4ZmQxNTg0Y2U0MmZkZWE5MmUwOTc5NzIzNmMxMDlkMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+