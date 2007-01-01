В Малоярославце осквернили могилы
В соцсетях сообщили об инциденте на Новейшем кладбище. Якобы вандалы похитили цветы и повредили памятные вещи, рассказал 10 марта глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
В Управлении МВД по Калужской области сообщили о проведении проверки.
При этом в полицию пока никто не обращался по поводу какого-либо ущерба.
- В настоящий момент сотрудники ОМВД Малоярославецкого округа разбираются и устанавливают круг лиц по данному инциденту, - говорится в комментарии полиции.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь