В Обнинске прошла массовая лыжная гонка
В минувшие выходные состоялись масштабные лыжные старты, объединившие более 600 профессионалов и любителей спорта всех возрастов, рассказали 10 марта в администрации города.
Программа включила в себя массовые «Докторские гонки» и классический «Докторский марафон».
Участники преодолели дистанции от одного до 50 километров.
