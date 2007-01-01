+7...+8 °С
Обнинск

В Обнинске прошла массовая лыжная гонка

Дмитрий Ивьев
10.03, 10:19
В минувшие выходные состоялись масштабные лыжные старты, объединившие более 600 профессионалов и любителей спорта всех возрастов, рассказали 10 марта в администрации города.

Программа включила в себя массовые «Докторские гонки» и классический «Докторский марафон».

Участники преодолели дистанции от одного до 50 километров.

