В Обнинске ссора в домовом чате привела к резне

Уголовное дело завели на 43-летнего жителя наукограда, сообщили в субботу, 7 марта, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, двое мужчин поссорились в общедомовом чате. Один из ранее был судим. Он предложил оппоненту встретиться для выяснения отношений.

- Его собеседник ответил согласием и пришел в подъезд жилого дома по проспекту Ленина в Обнинске. Во время конфликта обвиняемый, желая лишить жизни потерпевшего, нанес ему удары ножом в грудь, - заявили в СК. - Пострадавший оказал активное сопротивление, не позволив довести преступный умысел до конца. После инцидента ему была оказана своевременная медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.

За попытку убийства задержанному мужчине грозит до 15 лет колонии.