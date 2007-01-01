Житель Обнинска не смог получить паспорт из-за галочки вместо подписи

В пятницу, 6 марта, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о рассмотрении административного дела Обнинским городским судом.

По словам пресс-службы, местный житель обратился в суд с административным иском и пытался оспорить отказ в выдаче российского паспорта.

— Местный житель пришёл в миграционную службу, чтобы подать заявление, но в графе «подпись» поставил не свою фамилию, а просто галочку. Сотрудники ведомства документы не приняли. Мужчина с таким решением не согласился и обратился в суд. Он настаивал: закон не говорит, какой именно должна быть подпись, значит, каждый вправе ставить так, как ему удобно. А раз нарушений нет, отказ незаконен, - пояснили в объединённой пресс-службе судов.

Суд пришёл к выводу, что графический знак в виде галочки не соответствовал ни имени, ни фамилии, ни отчеству, поэтому не мог служить для идентификации.

Суд встал на сторону миграционной службы.

Жителю Обнинска паспорт не дали.

Позже это решение подтвердил и областной суд.