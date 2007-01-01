-1...0 °С
Новость дня Обнинск

В Обнинске снег с крыши сошёл на женщину

Дмитрий Ивьев
06.03, 14:57
0 111
Инцидент произошёл в пятницу, 6 марта, у дома №88 на проспекте Ленина, сообщили в администрации города.

- Скорая помощь прибыла на место в течение 5 минут. Женщина получила ушибы, - рассказали в администрации. - Пострадавшей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Там пояснили, что в этот момент управляющая компания чистила крышу, территорию огородили сигнальными лентами, но кто-то их сорвал.

происшествие
