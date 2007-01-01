В Обнинске снег с крыши сошёл на женщину
Инцидент произошёл в пятницу, 6 марта, у дома №88 на проспекте Ленина, сообщили в администрации города.
- Скорая помощь прибыла на место в течение 5 минут. Женщина получила ушибы, - рассказали в администрации. - Пострадавшей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Там пояснили, что в этот момент управляющая компания чистила крышу, территорию огородили сигнальными лентами, но кто-то их сорвал.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь