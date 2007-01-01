Обнинск готовится к весеннему паводку
Комиссия ГУ МЧС России по Калужской области проверила готовность города к безаварийному пропуску паводковых вод, сообщили 6 марта в администрации города.
Силы и средства Обнинска приведены в полную готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.
На случай эвакуации подготовлено два пункта временного размещения: гостиницы «Юбилейная» и «Империал».
С момента вскрытия Протвы начнётся круглосуточный мониторинг уровня воды. Спасатели будут регулярно патрулировать водные объекты, ЕДДС будет находиться в постоянном взаимодействии с водомерным постом в Спас-Загорье.
Составлен список садовых товариществ, подверженных риску подтопления. Жителей СНТ предупредят об угрозе и проинструктируют о порядке действий.
