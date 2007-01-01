В Боровске осудят мужчину за убийство матери-пенсионерки

В пятницу, 6 марта, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении местного жителя.

По данным ведомства, его обвиняются в убийстве матери-пенсионерки, а также мошенничестве и разбое.

— В марте 2025 года между мужчиной и его матерью возник конфликт из-за отказа отдать ему деньги. Он облил свою мать бензином, поджёг её дом и скрылся с места с её телефоном. Женщина успела выбежать на улицу. Соседи вызвали скорую. Через пять дней женщина умерла в больнице из-за большого количества ожогов. Также мужчина оформил на имя матери микрозайм, - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Калужский областной суд.

Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее он дважды был судим за кражу имущества матери.