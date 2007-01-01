-1...0 °С
Обнинск

В Обнинске впервые пройдут детские соревнования по электронике     

06.03, 07:01
В Обнинске запускают проект для юных технарей — «Простая электроника». Его цель простая, но важная: помочь детям попробовать себя в инженерном деле и, возможно, выбрать будущую профессию.

Проект поддерживает «Иннопрактика», а проводить занятия будут на базе «Академии Технолаб», рассказали 5 марта в администрации города.

Более 600 школьников от 10 лет научатся паять, собирать простые схемы и узнают, кто такие инженеры-электронщики и чем они занимаются. 120 самых заинтересованных ребят пройдут углублённый курс и подготовятся к получению первого, стартового разряда.

Вместо привычных мест и медалей будут шесть разрядов. Ребёнок может соревноваться не только с другими, но и с самим собой: сегодня получил третий разряд, завтра — второй, а потом и первый. Так проще видеть свой прогресс и не терять мотивацию.

