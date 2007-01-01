-2...-1 °С
Обнинск

В Обнинске опаздывают автобусы

Дмитрий Ивьев
06.03, 08:56
0 159
Утром в пятницу, 6 марта, движение общественного транспорта в наукограде затруднено.

Муниципальный перевозчик называет главной причиной заторов реконструкцию Киевского шоссе.

- Из-за реконструкции Киевского шоссе на Северном въезде в город в часы пик постоянно возникают пробки, и автобусы, маршрут которых пролегает через этот участок, выбиваются из графика, - рассказали в «Обнинском городском транспорте». - Это касается маршрутов № 4Б, № 6, № 8, № 11, № 10 А, Б, В. Если затор на Киевском шоссе серьёзный, как правило «встаёт» и значительная часть улицы Курчатова и проспекта Маркса. Что может сказаться и на маршруте № 2, и на маршруте № 4А.

Жителей просят отнестись с пониманием.

