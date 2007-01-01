В Обнинске опаздывают автобусы
Утром в пятницу, 6 марта, движение общественного транспорта в наукограде затруднено.
Муниципальный перевозчик называет главной причиной заторов реконструкцию Киевского шоссе.
- Из-за реконструкции Киевского шоссе на Северном въезде в город в часы пик постоянно возникают пробки, и автобусы, маршрут которых пролегает через этот участок, выбиваются из графика, - рассказали в «Обнинском городском транспорте». - Это касается маршрутов № 4Б, № 6, № 8, № 11, № 10 А, Б, В. Если затор на Киевском шоссе серьёзный, как правило «встаёт» и значительная часть улицы Курчатова и проспекта Маркса. Что может сказаться и на маршруте № 2, и на маршруте № 4А.
Жителей просят отнестись с пониманием.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!