В Обнинске осудили мужчину за обман покупателей в интернете
Обнинск

В Обнинске осудили мужчину за обман покупателей в интернете

Евгения Родионова
06.03, 08:51
0 194
В четверг, 5 марта, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о рассмотрении Обнинским городским судом дела о мошенничестве.

По словам пресс-службы, он признан виновным в мошенничестве под видом продажи товаров на сайте бесплатных объявлений.

— С марта по июнь 2025 года, под видом продажи различных товаров на сайте бесплатных объявлений, он вводил в заблуждение потенциальных покупателей из разных регионов страны. Заведомо не собираясь отправлять им товары, получал от них переводы денежных средств в качестве оплаты, после чего переставал отвечать на звонки и сообщения, а деньги тратил, - рассказали в объединённой пресс-службе.

Его признали виновным в совершении четырёх эпизодов преступлений.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ на три года, с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства.

