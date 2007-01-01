В Обнинске хотят открыть клуб для будущих операторов дронов

В Обнинске школьники познакомились с миром беспилотников — мастер-класс провёл Андрей Шашков, ветеран спецоперации, специалист по БПЛА и наставник программы «Герои земли Калужской». Встреча прошла в проектной школе «Марс» в рамках проекта «Школа молодого инженера», который организуют Совет молодых учёных Калужской области и Физико-энергетический институт.

Шашков показал, как устроены БПЛА, как летают и чем могут быть полезны. Школьники смогли попробовать себя в роли операторов: учились управлять аппаратами, выполнять манёвры и понимать логику работы беспилотных систем.

Дронов сейчас используют в строительстве и геодезии, в сельском хозяйстве и экологическом мониторинге, при поиске пропавших людей и составлении карт, в логистике и даже в шоу-индустрии. За каждым таким аппаратом стоят инженеры, программисты, операторы.

Андрей Шашков уверен: талантов среди ребят много, но им нужно место, где можно регулярно практиковаться. Поэтому он мечтает создать клуб, где школьники смогли бы осваивать управление дронами под руководством опытного наставника. Сам он готов взять на себя обучение.