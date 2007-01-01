+1...+2 °С
Обнинск В Обнинске школьники узнали, как оценить самочувствие растений
Обнинск

В Обнинске школьники узнали, как оценить самочувствие растений

Дмитрий Ивьев
05.03, 12:48
В городе продолжается образовательный проект для школьников. Его организует Совет молодых учёных Калужской области в рамках программы «Будущее науки: поколение инноваций». Суть простая: учёные приходят к ребятам и рассказывают, чем они занимаются, какие исследования ведут, как стать учёным и почему это — круто и перспективно.

Недавно ученики школы № 1 отправились на экскурсию в Курчатовский комплекс радиологии и агроэкологии. Там их ждало не просто знакомство с лабораториями, а настоящий мастер-класс под названием «Растения и стресс».

Ребятам показали, как учёные определяют, насколько хорошо себя чувствует растение. Они провели серию опытов: измеряли уровень хлорофилла, изучали пигменты фотосинтеза и смотрели, как меняются показатели у растений в непростых условиях. Всё это — не в учебнике, а своими руками, под руководством специалистов.

Для школьников из агрокласса эти знания особенно ценны. В их школе есть собственные теплицы, где ребята регулярно выращивают урожай. Теперь они смогут применять новые навыки на практике: лучше понимать, что нужно растениям, как помочь им справиться со стрессом и создать идеальные условия для роста.

Организаторы надеются, что кто-то из сегодняшних школьников завтра станет тем, кто будет открывать новые технологии для сельского хозяйства, экологии или медицины.

