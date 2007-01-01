Пробки собрались на трассах возле Обнинска
Днём в четверг, 5 марта, движение затруднено на федеральных дорогах М3 «Украина» и А130.
На Киевской трассе машины стоят в заторе между Митинкой и Обнинском.
На А130 пробка собралась между Белоусово и деревней Доброе.
Напомним, на дороге М3 «Украина» продолжается реконструкция, которую обещают закончить в нынешнем году.
