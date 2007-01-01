0...+1 °С
Обнинск

Пробки собрались на трассах возле Обнинска

Дмитрий Ивьев
05.03, 11:10
0 98
Днём в четверг, 5 марта, движение затруднено на федеральных дорогах М3 «Украина» и А130.

На Киевской трассе машины стоят в заторе между Митинкой и Обнинском.

На А130 пробка собралась между Белоусово и деревней Доброе.

Напомним, на дороге М3 «Украина» продолжается реконструкция, которую обещают закончить в нынешнем году.

