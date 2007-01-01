Где в Обнинске вывезут снег 5 марта
Городская администрация попросила автомобилистов в четверг ночью убрать машины на следующих участках:
- с 04:00 - ул. Аксенова (вывоз снега р-н пешеходного перехода около кафе «Вкусные штучки»);
- с 04:00 - ул. Белкинская (вывоз снега с автобусной остановки «Белкинский овраг»);
- с 08:00 - ул. Курчатова (автомобильные стоянки).
