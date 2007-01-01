0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Где в Обнинске вывезут снег 5 марта
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 5 марта

Дмитрий Ивьев
04.03, 15:45
0 223
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Городская администрация попросила автомобилистов в четверг ночью убрать машины на следующих участках:

  • с 04:00 - ул. Аксенова (вывоз снега р-н пешеходного перехода около кафе «Вкусные штучки»);
  • с 04:00 - ул. Белкинская (вывоз снега с автобусной остановки «Белкинский овраг»);
  • с 08:00 - ул. Курчатова (автомобильные стоянки).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitZNFdaRDNKNXh6ekhFZGttdm0zZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiS0hsOHNUQ3pySUt0dkx0a3J1a0J2dDFzTWtVTW9WRzVwUFBIR2xiOXFpeDdHN2tjeHpWMWJmWHF4N1dUUThPQnZ2djZ1N0RYSXNvZ3djZ1lRWGYxZmVOTlB5ak11cnpVQXhaaTU4ZExSd3Axa0FUc0R4Q3lEdXZudHh5SERjb2pHZk9FeGZhNytNdWE4NmNhRzJGRWg0SFBERUt0c1ZUMmpSTjg4MEtYUlpKY3YzRGlnd0pqKzViWWJ6M0kwTmVNclB4cXYxcUdmZTZKeFA5WkF1d0pYb1pkdHp2bTVWNUxFZnQ5dTdyTjhwR3N6Q0pjRXBvVUdaQWhFU00vQ0ZTQ2pORFlKblVTeXJrZks5K1drVUprYW9LeEJBVWZmN051YUpVeGt0U3pRVTEwTDVacHV4dTh4YWJFY1FvTmRGd3NPRCs3amZyVGlUMTBLV3ZuMHhnUXFKUW9XMmpwdUxTamhjdm5FZ0dnM1FpbWZjVFkwTG93eHJUb0NaRkhEYm9SU3dGRWRjVElpWXFKWlV0UU9HSzU4Vkh4MGNIL2J5S2V4cXdpeWQzaUdxSEloZG8vVi8ycTYxTzJLZy9BQnBzZyIsIm1hYyI6IjFmMzc2MTgxYWZmY2QyZTcxNWQ5ZDQ3MjJhOTAzYmRiMzBmMGNiMTZlYTU3MjZjYTdhNmU1YzI5OTg3NzJhM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNLaTcraUY3Sm5CbXdRNWs3Zlg1ZVE9PSIsInZhbHVlIjoiZWtUcEJqSWptMDZQazFQYmNrWlNuV0dCWUFSdk5rSGI4d0JCUThWbFVSajJ3OHlTNUdDaHNtZWEyWHV2L1d0c0NjRTdtZ0dHT3hvSlpNZmYzSC9uMEU1cmNNRy91Mkc0NThMMktxZXNYR1h0TDIwRndnVkN4eGVWNWtsQ05zT0ZkaGFKOHZQai9CTE5DV3NiSGJWb0xSOGpOZVlZZ1dHdlJnSnlYQTNLWFVKdDk1SEw1d2I5RWhiOFdQOHBwMkVlWlFuWnJOblJlelRUN0FRc2FtczlRa3hHRDc0Q2VkeWRmZHMrU24wZWpxWkREVVhnUWxhWWlITzZzWjh6Z3Y3VTIzaXRxL1c1U283RWQrY0lXeWQrbXVWMUNBN25sTUhaL21mK3VCckdTNFJ6cUg3MHJaMytFeEEwZU9mVEk1eldoNE5mMVhibS9RdlRReGRyNnlURDVnOHFxYm9OaGg5UlRlQnJDTmE4em1kbXE5VC9GWEZZenpMcWlzTWZYeFJ6dGFHUnpuVFhCZmxSQVJOcFNTWW1iSGhia0twUUZiM01ld3lUU2lCZ3NiZFlLT2NOMjFkS0k1R2VCdWo2M3FuTmErTStZOGVSRFBydjc3T09YTmU1Q3dpdzdsVTVFSm5aeUlqU3ZzZ004c1IwNkZHaHJlMTk3VDRqSTFiUFVoeGFrWlI0TG1zYXB0UjE4ckNuTmZFZFlJSHlCNmVXeHN5RSs4b2tTaitoYkYweXF3Rlgzc2lkQTFOOUVVSVNJYTUyK21vdDE2VFpwUmdGNkN1SUIxYlFjekVsTWtlSHFsc28zYXlBQ0QvbFpCbThvMFczQUJva0pjMTRBNSttb0plUyIsIm1hYyI6ImJjNjFjNzRhM2EzZmU1YjNjYjFkOTdhNzliYmRmNzA4MmRlN2U4MDliZmIxMTJhZjZjNDc5OGFkY2NhYzJkYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+