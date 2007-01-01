-1...0 °С
Обнинск

В Обнинске раскопают Треугольную площадь

Дмитрий Ивьев
04.03, 11:03
Ремонтные работы пройдут в районе дома №1, рассказали 4 марта в филиале РИР.

Сейчас на место завозят материалы.

- Там в середине февраля также произошла утечка, - прокомментировали коммунальщики. - Тогда утечку ликвидировали, но для повышения надежности водоснабжения этой части города решили заменить ветхий участок водопровода на новый. Здесь переложим около 30 метров труб.

