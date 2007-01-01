-1...0 °С
Обнинск

В Обнинске раскопали улицу Красных Зорь

Дмитрий Ивьев
04.03, 12:15
0 200
В районе дома №16 перекладывают участок водопроводных сетей, сообщили 4 марта в филиале РИР

Ранее там неоднократно происходили утечки.

- Кроме того, это участок, где ходит много пешеходов, как в торговый центр, так и мимо него. поэтому сейчас мы меняем сразу порядка 50 метров труб на новые, - рассказали коммунальщики. - После окончания работ по перекладке труб мы восстановим все нарушенное благоустройство. Планируем сделать это к началу июня.

