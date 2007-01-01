В Обнинске раскопали улицу Красных Зорь
В районе дома №16 перекладывают участок водопроводных сетей, сообщили 4 марта в филиале РИР
Ранее там неоднократно происходили утечки.
- Кроме того, это участок, где ходит много пешеходов, как в торговый центр, так и мимо него. поэтому сейчас мы меняем сразу порядка 50 метров труб на новые, - рассказали коммунальщики. - После окончания работ по перекладке труб мы восстановим все нарушенное благоустройство. Планируем сделать это к началу июня.
