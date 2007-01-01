-1...0 °С
Обнинск Обнинские волейболисты сыграют за выход в полуфинал
Обнинск

Обнинские волейболисты сыграют за выход в полуфинал

Дмитрий Ивьев
04.03, 10:36
0 170
В Первой лиге чемпионата России по волейболу среди мужских команд пройдут матчи второго четвертьфинала. Игры состоятся в Десногорске с 6 по 8 марта.

Команда волейбольного клуба «Обнинск» на данный момент делит второе место в своей подгруппе.

6 марта «Обнинск» сыграет с лидером – саратовским «Протоном».

