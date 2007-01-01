Обнинские волейболисты сыграют за выход в полуфинал
В Первой лиге чемпионата России по волейболу среди мужских команд пройдут матчи второго четвертьфинала. Игры состоятся в Десногорске с 6 по 8 марта.
Команда волейбольного клуба «Обнинск» на данный момент делит второе место в своей подгруппе.
6 марта «Обнинск» сыграет с лидером – саратовским «Протоном».
