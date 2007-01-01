В Обнинске готовят рассаду для городских клумб
Работа ведется в теплицах МБУ «Благоустройство».
- Агроном Анжелика Волотовская объясняет. Одна теплица - «роддом». В ней семена прорастают. Вторая - для «подростков». Там растения крепнут, - рассказал 3 марта глава наукограда Стефан Перевалов. - 90 тысяч рассады. Сотрудники Зеленого хозяйства ухаживают за каждым ростком. Кропотливый труд.
В начале мая цветы переедут в клумбы города.
