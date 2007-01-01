-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске готовят рассаду для городских клумб
Обнинск

В Обнинске готовят рассаду для городских клумб

Дмитрий Ивьев
04.03, 09:14
0 251
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работа ведется в теплицах МБУ «Благоустройство».

- Агроном Анжелика Волотовская объясняет. Одна теплица - «роддом». В ней семена прорастают. Вторая - для «подростков». Там растения крепнут, - рассказал 3 марта глава наукограда Стефан Перевалов. - 90 тысяч рассады. Сотрудники Зеленого хозяйства ухаживают за каждым ростком. Кропотливый труд.

В начале мая цветы переедут в клумбы города.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldKWnhOMis0ekZqbDYxNzkvejZIQWc9PSIsInZhbHVlIjoibzM4Ym9HN0ZJWE81Q0pXdHByN3g2QkQzZWtRYlFYeFJrYXpwcXpUdkl4Z1E4aW5zRFRoaDh3N0pVc1dGZmdWQ3dmWnBmWmJxKzBXallVL2pDYjV2Yy9rM01OZ1dDcGZIWG5WSFdIQmNhTTlaNElHWU5wS0JZSVQxUnNiQkluYmtZbGI3enZHdVRwSmlvcnNGY3ZpWjhZQ2Z2N3lVRG9ncFFiSmVtb2p1ZkRFSG1ocUJzZVR0Q2xkdVljTThOT1FZRDFRQUlNKzR0SVQwQXJlT1NCTmZ4YVBPa3FyZlFKZFl3bDczS1pjeXluSWNRMEUyU1RlY0tjNEw5bkx5ZGhZSUx4ckpoSmRrS3dzUXdPdmc5aTZMbVNRUk1DMWc0R3NDT29CWGVISEYyMkg1c2hWUjhQWTkwakd5QVBNaXZtbzRFMkh4bG5WY3hTRWdVS2xLbUJwTVJVelFHMlNaa095NDkrd1RNbFd3L0RjbHNJWTBmclBwVWtTQ09INk10cHpTWmFTcHRLOVJnR3FzTnZ1ZCswcGRjUndpMU1sckZZSzRUeXEyUlhjc25nVVh5ajhtNVpxeHYwSVJVbmFub0puVCIsIm1hYyI6ImM2YzA3NDFmMDg5ZWU4YTliNGExNWI4NDE0ZDU4ZGI2ODA4OTUzZWE0NjQwNjg0ODBmOTlmNzc1MTIyZWI5YjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxNemFOQUtvc09pNElqZVZ3OFB1bWc9PSIsInZhbHVlIjoiczhSMVZ1R0FiY1hMWWdSc01ReWtCaEhvZ3VyajgzL1ZEK1VvR2pPYVVvOWpEdmhEQ2JqWis2RUQreXN3eEZrendyT1cxMldXdVBYRzlLNkxGbFJYZGRLWU9WWTVMbTNtcUJzeGtrYW1XNjN2U2JQMXlvTTZJcWpMNUJRMHUrQVhrRncwbGhqc2llY3N0dmQvdUxzNndTcU5RczRkbFY1bW9yY2duWW5YNGdmVXJFVCtSNnFBb0pTWVBWY3BxOWE0YmVnalNBU0hHR2oyNEt4Z2tkSTJMVitRbGhqMVNtVEVLalNUdUFOcmREd1UxZ2E0RE1Ickg0dm5ackIyY0RtRmd4MTlPNEgzUWYzQ3dza1p1bm12SmRaYXA4Wm1DT0l2TkhuZDZQRjNacXd1RER3S01lMm1hUHJST042eXRwZHRYMUNESTc3T3JsZ3FFN0tGZmN3SVRxVytTRVhBNTV6bm41UlNuN1NIRmdrVExmOVNmWG8xWWV0TXRQbGVnVzc0djdIT2JVendBa3VRTTltbmFidWNSRU5rOWFpaUowRy9Ha1QxWURjTjlZdy9uYnlSV0dpemtVU2U5UjBrMlR1OTZ1THlIdEVjZnd0Z3gzMzNUM1BrSTBKRk1WMlQ3a3BINTFCbmNDenB4d1FnREM5ckhaK2g3VnJPS2ZxV0hUMHAzQlNIRlk2elY4UEl0eEt0eGZidjVLL2c3ZjEycExrV1MyMGlwRGRIaU1iS080MDgrQVcrcGdxWHNMUmtVLzhPSkJwKzNlL0pHN2U0MXEvNzE0RWV2VVdLaXQ3S00wSlJxNEVIOHN4M2tDTklFbGU2Vis1aU1tS2V0bFBmUkN4NyIsIm1hYyI6IjEzZDczMGVjNDM2Y2ZjNjIzN2JkMDFjZDRkYjEyNjNjYWZiZmJkZmNmMjJlOWFlNjdiYjEyOWVmYWExNzRiZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+