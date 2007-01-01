В Балабаново просят не кормить бездомных животных в подъездах и у домов

Администрация Балабаново обратилась к жителям с просьбой не оставлять еду для бездомных собак, кошек и голубей в подъездах, на цокольных этажах и рядом с домами.

Казалось бы, доброе дело — покормить тех, кто остался без дома. Но когда это делают в общих местах, возникают проблемы для всех:

Вокруг мисок и коробок с едой скапливается мусор и остатки пищи;

Ухудшается чистота, появляется неприятный запах;

На запах еды приходят крысы, мыши и насекомые, которые могут переносить болезни.

Помочь животным лучше так, чтобы не мешать другим людям. Кормите питомцев в своей квартире или на своём участке, если он у вас есть. А вот в подъездах, на лестничных клетках, в подвалах и на придомовой территории оставлять миски, коробки с кормом или самодельные кормушки нельзя, напомнили в администрации.